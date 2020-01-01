Пожарную каланчу в центре Перми передадут в краевую собственность под музей Сейчас здесь располагается пожарная часть Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожарная каланча в Перми / фото: fireman.club

Пожарную каланчу на ул. Куйбышева, 11 в Перми могут передать из федеральной собственности в краевую. Об этом со ссылкой на региональное минимущества сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В части помещений власти планируют открыть музей пожарного дела. Передача объекта может состояться во второй половине 2022 года.

Здание пожарной каланчи было построено в 1883 году. Здесь до сих пор располагается пожарная часть.

Ранее переговоры с Росимуществом о передаче в муниципальную собственность пожарной каланчи и земельного участка под ней вели власти Перми. Часть здания планировалось передать театру «У Моста».

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