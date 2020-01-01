Елена Синица Первичную вакцинацию прошли 1,078 млн жителей Пермского края Более 106 тыс.человек начали ревакцинацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого минздрава, с начала массовой вакцинации от коронавируса привилось 1 млн 78 тыс. жителей региона. Это составляет 53,6% от всего взрослого населения, передаёт пресс-служба краевого правительства.

Ещё 106,2 тыс. человек начали ревакцинацию. Из них 88,4 тыс. жителей завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной.





Также сообщается, что за прошедшую неделю вакцинировалось 12,3 тыс. жителей края старше 60 лет. Всего на данный момент привито 348,8 тыс. человек этой категории.

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