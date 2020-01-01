Елена Синица Сервис Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов На первом этапе на стипендии планируется потратить 10 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 6 декабря, Delivery Club запустил стипендиальную программу для студентов вузов и колледжей, которые работают курьерами в Перми и других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Первый этап стипендиальной программы рассчитан на полгода. Стипендия будет выплачена по результатам зимней сессии. Ежемесячная выплата составит 5 тыс. руб.





Для участия в программе студенту-курьеру нужно сдать все экзамены без троек и после 20 января заполнить специальную форму для подачи заявки. Предполагается, что получить стипендии смогут 300 курьеров-студентов из регионов.





Речь идёт как о тех студентах, которые уже сотрудничают с сервисом, так и о тех, кто решит присоединиться к Delivery Club сейчас. В планах увеличить количество участников и расширить географию программы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.