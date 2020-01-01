В Перми на 43% сократилось число вызовов скорой помощи к ковидным больным Общее количество вызовов уменьшилось на 5 тысяч Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье за ноябрь 2021 года Пермская станция скорой помощи выехала на 41,5 тыс. вызовов, что на 5 тыс. меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает ВЕТТА.

Значительно сократилось и число выездов к больным коронавирусом — с 8662 в октябре до 4940 в ноябре (−43%).

Среднее время ожидания вызова в экстренной форме уменьшилось с 20,35 до 19,24 минуты.

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