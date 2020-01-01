Андрей Стрельцов
«Кама» дважды уступила «Тюмени»
Сибиряки догнали пермский клуб по набранным очкам
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В рамках чемпионата среди команд Высшей лиги «А» волейболисты «Камы» провели два спаренных матча в Тюмени против клуба с одноименным названием.
В субботу уверенную победу одержали хозяева площадки 3-0, а на следующий день была более упорная борьба, но поединок все равно завершился не в пользу пермской команды — 2-3.
После этих игр «Тюмень» сравнялась с «Камой» в турнирной таблице и по победам, и по очкам. Но клуб представляющий Пермский регион остался на 4-й строчке благодаря лучшему соотношению партий.
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