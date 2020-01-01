Елена Синица «Единая Россия» обновила состав генсовета и высшего совета В них вошли и представители Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

На съезде «Единая Россия» в Москве были определены новые составы генсовета и высшего совета партии. В них вошли и представители Пермского края. Об этом говорится на сайте партии.

Так, в высший совет вошли представитель Пермского края в Совете Федерации Андрей Климов и Правительства, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, экс-губернатор Прикамья, глава минэка РФ Максим Решетников.





В генсовет от Пермского края вошли замруководителя общественной приёмной председателя партии Елена Савельева и учитель школы №131 Наталья Ушакова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.