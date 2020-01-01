В Пермском крае больничные стационары закрыли для посетителей Причина — вспышка ОРВИ и гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев

Константин Долгановский

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев издал распоряжение о запрете на посещение больных в стационарах, пожилых людей в домах престарелых, несовершеннолетних в детских домах. Также с 3 декабря запрещается госпитализировать больных гриппом и ОРВИ не в специализированные отделения и допускать учеников и студентов с признаками простуды на занятия.

Как говорится в документе, меры вызваны резким ростом заболеваемости ОРВИ (на 20% за неделю). Заболеваемость превышает предельный пороговый уровень на 32%, в том числе среди школьников 7-14 лет — на 34,5%.

Среди заболевших ОРВИ отмечается циркуляция РС-вирусов, риновирусов, аденовирусов, вирусов гриппа A (H3N2).





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