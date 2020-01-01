В Перми загорелся 25-этажный дом Пожар случился на проспекте Декабристов Поделиться Поделиться Твитнуть

пожар на пр. Декабристов, 21

Елена Бардукова

В субботу, 4 декабря, в Перми произошёл пожар в 25-этажном одноподъездном жилом доме по адресу пр. Декабристов, 21. К месту ЧП были стянуты пожарные машины и кареты скорой помощи, жильцы дома эвакуированы.

Как сообщил «Новому компаньону» житель дома, пожар возник на кухне квартиры, расположенной на 23 этаже, и по вентиляции начал распространятся в другие помещения.

Источники издания сообщают, что возгорание к этому моменту ликвидировано, площадь пожара оказалась незначительной, пострадавших нет.









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