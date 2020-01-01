По маршруту горнолыжного экспресса «Пермь – Губаха» будет курсировать «Ласточка» Замену состава на современный электропоезд согласовал краевой минтранс Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Тимофеева

В субботу, 4 декабря, начинает курсировать горнолыжный экспресс «Пермь — Губаха». Как сообщили в краевом минтрансе, на маршрут решено запустить современный электропоезд «Ласточка».

Благодаря более высокому классу подвижного состава популярный туристический маршрут региона станет привлекательнее для гостей края, отметил губернатор Дмитрий Махонин.

Работать на этом направлении «Ласточка» будет до 27 марта по выходным и праздничным дням (исключениями станут 31 декабря и 1 января). Отличие маршрута от других рейсов в том, что в нём не берут плату за перевозку спортинвентаря.

Время отправления с вокзала Пермь I — в 7.06, прибытие на ст. Углеуральская — в 9.59. Время в пути составит 2 часа 53 минуты (до Кизела — 3 часа 30 минут).

На ст. Углеуральская любители горнолыжного спорта смогут пересесть на автобус, который довезёт их до горнолыжного курорта «Губаха». Его расписание скорректировано под прибытие железнодорожного состава. Таким образом, добраться от Перми I до спортивного центра с уч`том поездки на поезде и автобусе можно будет за 3 часа 19 минут.

В обратном направлении поезд будет следовать от ст. Углеуральская до Перми II. Время выезда автобуса с горнолыжного комплекса — 17.35, «Ласточка» отправится со станции в 18.30. На Пермь II поезд прибудет в 21.33.

Стоимость проезда по мультимодальному маршруту в одну сторону составит на взрослого 384 руб. , на реб`нка с 5 до 7 лет — 160 руб. (до 5 лет проезд бесплатный). Для студентов и школьников проездной документ будет стоить 339 руб. Билет по тарифу «туда — обратно» обойдется дешевле — 738 руб., 313 руб., 678 руб. соответственно.

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