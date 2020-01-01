Пермский край присоединится к новой программе расселения аварийного жилья К 2030 году регион должен увеличить объём ввода жилья до 1,6 млн кв. м в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России начнётся реализация новой программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Речь идёт о жилищном фонде, признанном аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года.

Президент Владимир Путин поддержал реализацию программы. По ней более 600 тыс. человек смогут переехать примерно с 11,6 млн кв. м аварийного жилья. В проекте федерального бюджета на 2022—2024 годы на указанные цели предусмотрено 45 млрд руб. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

На встрече Марат Хуснуллин рассказал, что актуальные проблемы в жилищной сфере в правительстве решают комплексно: обеспечение жильём льготных категории граждан, расселение аварийного жилищного фонда, поддержка ипотечных заёмщиков и представителей строительной отрасли.

Расселение аварийного жилья идёт с опережением. За 2019—2021 годы расселено более 4 млн кв. м. В новые дома переехали 245 тыс. россиян. Это 134% от плана за указанный период.

В 2021 году в России ожидается рекордный ввод в эксплуатацию нового жилья — около 86 млн кв. м. Текущий показатель ввода жилья — 72,5 млн кв. м, это на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в Пермском крае по нацпроекту «Жильё и городская среда» программа расселения жилищного фонда, признанного аварийным до 2017 года, идёт с опережением на год. Как сообщают в краевом министерстве строительства, все эти дома будут расселены до конца 2024 года.

Кроме того, в этом году Пермский край получил 1,2 млрд руб. от Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ, поэтому уже сейчас улучшить свои жилищные условия могут те, чья очередь должна была прийти в 2022—2023 годах, а это более 1200 жителей Прикамья.

«Благодаря доведённому финансированию мы можем уже сейчас начинать заключать соглашения об изъятии аварийного помещения и взамен выплачивать людям компенсации: на эти деньги люди смогут приобретать жильё», — подчеркнул министр строительства Андрей Колмогоров.

В Прикамье расселение аварийных домов организовано комплексно. Параллельно с нацпроектом реализуется и региональная программа. Благодаря этому дома расселяются целыми кварталами, а люди получают возможность быстрее переехать в комфортное жильё.

Добавим, также в рамках национального проекта перед Пермским краем стоит задача увеличить объём ввода жилья до 1,6 млн кв. м в год к 2030 году. В Пермском крае за 10 месяцев 2021 года введено в эксплуатацию уже 1,05 млн кв. м жилья. В этом году в Пермском крае планируется сдать в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилых площадей.

«На текущий момент исполнение годового плана составляет более 81%», — добавил Андрей Колмогоров.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, ввод жилья способствует, в том числе, решению таких задач, как расселение аварийного жилья и предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан.

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