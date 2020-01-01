В МЧС предупредили о гололёде и сильном снеге в Пермском крае 4 декабря Водителям рекомендовали воздержаться от поездок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В региональном управлении МЧС предупредили жителей об ухудшении погодных условий в Пермском крае в субботу, 4 декабря.

По прогнозам синоптиков, в регионе пройдёт сильный мокрый снег, переходящий в дождь, с порывами ветра до 17 м/с. В результате ожидаются сильные (особенно на севере региона) гололёдно-изморозевые отложения.

Пермские спасатели просят водителей быть особенно внимательными на дорогах, а менее опытным участникам движения рекомендуют по возможности оставаться дома.

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