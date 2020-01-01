В Перми в выходные будут работать пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса Там также можно будет поставить прививки от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 4 декабря, в Перми будут работать пять мобильных пунктов вакцинации от ковида и гриппа, а в воскресенье, 5 декабря, — четыре пункта, об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Так, оба дня пункты работают:

— в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж) с 12:00 до 18:00. В наличии вакцины от COVID-19 и гриппа;

— в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж) с 12:00 до 18:00. В наличии вакцины от COVID-19 и гриппа;

— в выставочном объединении «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж) с 10:00 до 17:00. В наличии вакцины от COVID-19 и гриппа;

— в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж) с 11:00 до 17:00. В наличии вакцины от коронавируса, гриппа, пневмококковой инфекции.

Только 4 декабря с 11:00 до 18:00 будет работать пункт в ТЦ «Кит на Гайве» (ул. Писарева, 29а, 3-й этаж). В наличии вакцина от коронавируса.

Сделать прививку без предварительной записи может любой житель Пермского края старше 18 лет. Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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