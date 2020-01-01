Пермяки всё чаще предпочитают онлайн-маркет обычному магазину Наиболее популярные товары для заказа через интернет — одежда и обувь Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Яндекс.Маркет» и компания GfK Rus опубликовали исследование на основе опроса российской аудитории интернет-магазинов за 2021 год. Людей спрашивали, как часто они покупают онлайн, почему предпочитают онлайн-маркеты, какие товары чаще всего приобретают таким способом.

Согласно данным исследования, в текущем году доля пермяков, совершающих покупки через интернет минимум раз в неделю, выросла на 6% по сравнению с 2020 годом. При этом более 50% опрошенных предпочитают онлайн-маркет обычному магазину, потому что могут сравнить цены на товары и выбрать наиболее выгодные предложения.

Чуть меньше половины считают, что удобство заключается ещё и в том, что не надо никуда ехать, тратить силы и время, цена может быть ниже, чем в обычном магазине, а также можно делать покупки из любого места в любое время.

Топ-5 популярных категорий товаров у жителей Перми в 2021 году:

(эти товары покупали хотя бы раз в течение года)

1-е место — одежда и обувь для взрослых (67%);

2-е место — средства для ухода за лицом, телом и волосами (60%);

3-е место — игрушки и товары для хобби (59%);

4-е место — лекарства и БАДы (58,8%);

5-е место — смартфоны и планшеты (55%).

Алкоголь в общем рейтинге занимает последнее место с долей 15%, его пермяки считают неподходящим для покупки онлайн товаром.

Всё больше пермяков отдают предпочтение смартфонам и планшетам при покупке в интернет-магазине и всё реже пользуются компьютерами. В 2021 году использование смартфонов выросло на 13%, а использование компьютеров, наоборот, снизилось на 13% по сравнению с 2020 годом. Кроме того, пермяки в три раза чаще стали отдавать предпочтение мобильному приложению магазина, а не его сайту.

Прогресс повлиял не только на выбор более технологичных устройств для покупки, но и на способ оплаты. Более 50% опрошенных пермяков совершили свою последнюю покупку банковской картой.

«Яндекс.Маркет» — это российский сервис для выбора и покупки товаров онлайн. GfK — это глобальная аналитическая платформа и консалтинговый сервис на базе искусственного интеллекта для индустрии потребительских товаров.

Подобные исследования «Яндекс.Маркет» и GfK проводят с 2013 года.

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