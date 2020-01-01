В посёлке Павловском под Очёром возобновил работу кассовый пункт Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В посёлке Павловском Очёрского округа возобновлена работа кассового пункта на ул. Октябрьской. Уже 2 декабря жители могли купить здесь билет и в тепле дождаться автобуса, поскольку здание автостанции включает в себя кассовую зону, зал ожидания и туалет, отмечают в краевом минтрансе.

Пока плата за билеты принимается в кассе только наличными, но через некоторое время будет возможно купить билет, оплачивая картой через терминал, отмечают в ведомстве.

По словам главы Очёрского городского округа Алексея Солодникова, автостанция теперь будет работать как раньше, а вскоре её хозяином станет администрация округа — документы будут подписаны в ближайшее время.

Напомним, автостанция заработала по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. «Здание автостанции сейчас передают на баланс округа, но люди не должны дожидаться оформления бумаг. Зимы у нас суровые, и оставить людей без места ожидания автобусов недопустимо», — распорядился глава региона.

Сегодня основные направления из Павловского — Пермь и Оханск. Максимальное количество рейсов в день с учётом выездов туда и обратно — 16. Теперь люди могут ожидать автобус в тепле, под крышей и в любую погоду.

Кассовый пункт в Павловском пользуется спросом у жителей поселка круглогодично. Но в конце августа автостанцию в этом населённом пункте закрыли из-за нерентабельности. Билеты на транзитные рейсы, проходящие через посёлок, жители могли купить только в кассах в Очёре или на сайте и в приложении «Автовокзалы Прикамья».





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