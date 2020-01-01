Олеся Максименко
На лечение пермского кота от коронавируса потребовалось более 225 тыс. рублей
Блиц болел 93 дня
Кот Блиц из пермского приюта «Матроскин» закончил курс лечения от коронавируса. На борьбу с болезнью потребовались 93 дня и 225,9 тыс. руб.
Как сообщается в специально созданной группе ВКонтакте, кот болел неизлечимым ранее коронавирусом кошек, который мутировал в инфекционный перитонит (ФИП). Это заболевание в приюте «Матроскин» всегда оканчивалось смертью.
Три месяца назад волонтёры объявили сбор средств на лечение Блица. Ему потребовалось 42 флакона лекарства на 168 тыс. руб. и 57,9 тыс. руб. на сопутствующую терапию. Всё время лечения Блиц находился на передержке у пермяков, которые посвятили себя его лечению и оплатили терапию.
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