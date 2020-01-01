Олеся Максименко На лечение пермского кота от коронавируса потребовалось более 225 тыс. рублей Блиц болел 93 дня Поделиться Поделиться Твитнуть

Кот Блиц из пермского приюта «Матроскин» закончил курс лечения от коронавируса. На борьбу с болезнью потребовались 93 дня и 225,9 тыс. руб.

Как сообщается в специально созданной группе ВКонтакте, кот болел неизлечимым ранее коронавирусом кошек, который мутировал в инфекционный перитонит (ФИП). Это заболевание в приюте «Матроскин» всегда оканчивалось смертью.

Три месяца назад волонтёры объявили сбор средств на лечение Блица. Ему потребовалось 42 флакона лекарства на 168 тыс. руб. и 57,9 тыс. руб. на сопутствующую терапию. Всё время лечения Блиц находился на передержке у пермяков, которые посвятили себя его лечению и оплатили терапию.

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