Фёдор Емельяненко приехал в Пермский край Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Председатель наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко по приглашению АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» прибыл с визитом в Пермский край. Вместе с легендой ММА в Пермь прибыл ещё один специальный гость — титулованный боец Fedor Team Кирилл Сидельников.

Мероприятие приурочено к запуску межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступили компании.

В Пермском крае Фёдор Емельяненко встретится с губернатором Дмитрием Махониным, спустится в калийную шахту глубиной 400 м, познакомится с молодёжным активом, спортсменами школ боевых искусств и проведёт закрытый мастер-класс.

Радмир Габдуллин, президент Союза ММА России, советник генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по спорту и молодёжной политике, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Очень важно проводить подобные встречи с героями спорта в регионах России. Люди хотят общаться со своими кумирами, мечтают им подражать. После таких встреч среди детей и подростков идёт всплеск интереса к занятию спортом. В мастер-классе Фёдора Емельяненко примут участие около 100 юных спортсменов из Соликамска, Березников и Перми, представляющих различные виды единоборств: самбо, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, кикбоксинг, тайский бокс и ММА.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Для нас большая честь принимать легендарного спортсмена и чемпиона, человека, которым по праву гордится вся Россия. Уверен, что встреча с легендой мирового спорта для наших юных спортсменов станет важным стимулом в стремлении к достижению новых спортивных вершин. Для компании «Уралкалий» важно, чтобы как можно больше детей и подростков занимались физкультурой и спортом, выбирали здоровый образ жизни.

Справка

Поддержка спорта — важное направление социальной политики «Уралхима» и «Уралкалия».

В Пермском крае компании поддерживают федерации плавания, бокса, тхэквондо, кикбоксинга, дзюдо, самбо, греко-римской борьбы, армреслинга, хоккея, фигурного катания, лыжных гонок.

В Березниках «Уралхим» реализует благотворительные программы «Уралхим» — спорту» и «Уралхим» — детям», развивает собственный культурно-спортивный центр «Азот», в котором есть Дом спорта и лыжная база. На базе Дома спорта работают секции: баскетбол, бокс, художественная гимнастика, шахматы, футбол, лёгкая атлетика, карате. Среди его выпускников — спортсмены массовых разрядов, чемпионы края, России и Европы в различных дисциплинах.

В Березниках и Соликамске благодаря компании «Уралкалий» с 2013 года реализуется проект развития баскетбола как массового вида спорта для детей и подростков «Калий-Баскет». В рамках проекта открыто 28 баскетбольных центров, в которых бесплатно занимается около 1600 детей в возрасте от пяти до 18 лет.

При поддержке «Уралкалия» в Березниках была построена крытая ледовая арена, а также воркауты и спортивные площадки в детских садах Березников и Соликамска, проводятся краевые и всероссийские соревнования по баскетболу, сноукайтингу, греко-римской борьбе, парусным гонкам, ММА и другим видам спорта.

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