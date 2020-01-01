Заключённый пермской колонии осуждён за призывы к терроризму Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли противоправную деятельность гражданина Республики Таджикистан. Отбывая наказание в прикамской ИК-12 за совершение разных уголовных преступлений, он призывал других заключённых колонии после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, а также «распространял идеи насилия по мотивам религиозной ненависти и вражды». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел управления ФСБ возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

В сентябре 2021 года Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал гражданина Таджикистана виновным в совершении указанных преступлений и приговорил к двум годам пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой в религиозных объединениях, сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.

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