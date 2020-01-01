Олеся Максименко Экс-директор ООО «РегионКонсалтСервис» признана виновной в присвоении более 80 млн рублей Она получила четыре года колонии общего режима и штраф Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший гендиректор ООО «РегионКонсалтСервис» получила четыре года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. за присвоение более 80 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Следствием было установлено, что в 2016–2017 годах подсудимая с пятью соучастниками, исполняя условия договора, заключённого с управлением Росимущества по Краснодарскому краю, реализовывали арестованное имущество должников в рамках исполнительного производства. Полученные от продажи средства злоумышленники присваивали себе.

Один из участников уже получил срок, в отношении остальных четырёх ведётся следствие.

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