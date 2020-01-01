Андрей Стрельцов
Состав пермских «звёздочек» покинули семь футболисток
Лишь одна из них завершила футбольную карьеру
Семь игроков прекратили трудовые отношения с ЖФК «Звезда-2005».
Как сообщила пресс-служба пермского футбольного клуба, в будущем сезоне в составе «звёздочек» не будет Натальи Гриб, полузащитников Таисии Нестеренко и Яны Литвиненко, защитника Алеси Лынько и голкипера Натальи Воскобович, а также воспитанниц пермского футбола — форварда Надежды Ильиных и полузащитника Кристины Хорошевой.
При этом только Наталья Гриб объявила о завершении карьеры игрока, остальные продолжат выступать в других клубах.
Напомним, прошедший сезон в женской Суперлиге-2021 «Звезда-2005» завершила на четвёртом месте турнирной таблицы.
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