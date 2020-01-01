Олеся Максименко В Пермском крае за последние сутки COVID-19 заболели жители 37 муниципалитетов Больше всего новых инфицированных в Перми, Лысьве и Краснокамске Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 выявлены в 37 муниципалитетах Пермского края.

В столице региона — 315 заражённых, в Лысьвенском округе — 100, в Краснокамском — 50, в Пермском районе — 24, в Добрянском округе — 23, в Чайковском — 21.

Также по 16 новых диагнозов COVID-19 поставлено в Соликамском и Чусовском округах, 11 — в Чернушинском, 10 — в Березниках, по девять — в Кунгуре, Нытвенском и Очёрском округах, восемь — в Бардымском округе, семь — в Юсьвинском, по шесть — в Верещагинском и Осинском, по пять — в Карагайском и Октябрьском.

В Кудымкаре и Частинском округе выявлено по четверо заразившихся, в Губахе, Берёзовском, Большесосновском, Красновишерском, Кудымкарском и Сивинском округах — по три, в ЗАТО Звёздный, Еловском, Оханском и Суксунском округах — по два, в Кунгурском районе, Косинском, Кочёвском, Ординском, Уинском и Юрлинском округах — по одному.

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