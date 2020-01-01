«Снежный романс» на сцене Пермской краевой филармонии Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

«сНЕЖНЫЙ РОМАНс» (6+) — это зимняя сказка романса, очарование песен ретро и любимые мелодии из фильмов. Праздник музыки и поэзии, красивая история о жизни и любви, о чести и благородстве — снежный романс — рассказ о том, как сберечь исчезающее в заснеженной дымке вечерней улицы и круговерти будничных хлопот чувство радости и любви… Романс способен отогреть озябшие души, защитить от повседневной суеты и подарить согретое теплом любви и радостью встречи чувство человеческого счастья!

Концертную программу «сНЕЖНЫЙ РОМАНс» представляют лауреат всероссийского и международных конкурсов Оркестр русских народных инструментов им. В. А. Салина Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой и звезда русского романса Ирина Крутова.

После победы Ирины Крутовой на международном конкурсе «Романсиада» зрители и члены авторитетного жюри, в которое входили такие мастера романса, как Алла Баянова, Александр Ведерников, Николай Сличенко, Нани Брегвадзе, Аристарх Ливанов, Карина Лисициан, единодушно отмечали наличие у певицы великолепных вокальных данных и колоссального по силе воздействия дара драматической актрисы. Нежный серебристый голос, природный актёрский талант, южный темперамент (Ирина родом из казачьей станицы в Ростовской области) и особая одухотворённость исполнения показали, что в романсовый мир пришла новая интересная творческая личность.

Признание и любовь московской публики пришли к Ирине после сольного концерта в зале им. Чайковского в 2005 году. Великая Алла Баянова, услышав Ирину, заметила: «Вот теперь я спокойна, вижу, что есть кому эстафету передать!»

Называемая прессой за свои концертные программы «олицетворением русского романса в XXI веке», Ирина Крутова благодаря выступлениям на лучших сценах столицы и активной гастрольной деятельности завоевала негласный титул звезды русского романса.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

3 декабря в 19:00. Органный концертный зал.

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