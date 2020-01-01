Елена Синица Склады купцов Чердынцевых отреставрируют к концу 2028 года Объект передан краевой компании в аренду на льготных условиях Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Осе объект культурного наследия регионального значения «Склады купцов Чердынцевых» (ул. Кобелева, 1) передан в льготную аренду на 49 лет на условиях оплаты 1 руб. за 1 кв. м в год. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что арендатор сможет использовать здание для размещения складского, торгового или административного учреждения. Важно, что взамен он должен провести комплекс работ по сохранению объекта. Так, в срок до 28 ноября 2023 года необходимо разработать проектную документацию. К концу 2028 года нужно провести комплексную реставрацию объекта.





Отмечается, что арендная плата для компании составит 493,9 руб. в год.





Ранее на льготных условиях в аренду передали такие объекты, как «Дом С. Е. Грацинского» (Пермь, ул. 25 Октября, 47), «Магазин» (Чердынь, ул. Успенская, 55а) и «Дом Пермского инженерного товарищества» (Пермь, ул. Пермская, 45).

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