В Осе объект культурного наследия сдан в аренду по льготной цене на 49 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Объект культурного наследия регионального значения «Склады купцов Чердынцевых», расположенный в Осе, сдан в льготную аренду на 49 лет на условиях оплаты 1 руб. за 1 кв. м в год. Такая льготная схема аренды заработала в регионе в этом году, с её помощью краевые власти рассчитывают сохранить памятники культурного наследия, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Договор на аренду складов купцов Чердынцевых заключён с местной авторемонтной компанией до 2070 года. Фирма сможет использовать здание для размещения складского, торгового или административного учреждения. Арендатор должен провести комплекс работ по сохранению памятника.

Это уже четвёртый объект культурного наследия в Пермском крае, переданный на условиях аренды по 1 руб. Ранее по такой схеме были сданы в аренду памятники «Дом С. Е. Грацинского» и «Дом Пермского инженерного товарищества» в Перми, а также «Магазин» в Чердыни. Доступны для аренды на льготных условиях 18 объектов культурного наследия в 10 территориях Прикамья.

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