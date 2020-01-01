Олеся Максименко В Перми руководитель компании растратил 1 млн руб. на онлайн-казино Подозреваемый находится под домашним арестом Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Служба безопасности компании по доставке товаров выявила недостачу в размере 1 млн руб. при проверке пермского филиала. По заявлению менеджера службы безопасности полиция провела оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что средства присвоил 38-летний руководитель филиала, сообщает «Рифей-Пермь».

С августа по октябрь 2021 года мужчина, имея доступ к сейфу, брал оттуда деньги и тратил их на игры в онлайн-казино. На данный момент подозреваемый в присвоении или растрате находится под домашним арестом, в отношении него возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативные мероприятия.

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