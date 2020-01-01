Олеся Максименко В Гремячинске на местного жителя упал козырёк подъезда Мужчина находится в тяжёлом состоянии Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Гремячинске на сотрудника управляющей компании обрушился козырёк подъезда, передаёт ТК «ВЕТТА» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Сообщается, что мужчина приехал на ремонт конструкции многоквартирного дома на ул. Грибоедова, 15. Пострадавший госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии с травмами ног.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, а также представители администрации города и прокурор Гремячинска.

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