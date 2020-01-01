Елена Синица
В Прикамье организацию оштрафовали на 10 млн руб. за дачу взятки
Решение суда ещё не вступило в силу
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В Пермском крае организацию оштрафовали за дачу взятки. Размер штрафа составил 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Поясняется, что летом 2021 года гендиректор организации передал через посредников должностному лицу исполнительного органа госвласти региона взятку в размере свыше 1 млн. руб.
Взятка предполагала содействия в победе организации в аукционе и последующем заключении с контракта на поставку медицинского оборудования.
Должностное лицо отказалось от взятки и сообщило об этом в правоохранительные органы.
В результате суд признал организацию виновной и назначил штраф в размере 10 млн. руб. Судебный акт не вступил в законную силу.
В настоящее время в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.
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