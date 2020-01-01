Елена Синица В Прикамье организацию оштрафовали на 10 млн руб. за дачу взятки Решение суда ещё не вступило в силу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае организацию оштрафовали за дачу взятки. Размер штрафа составил 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что летом 2021 года гендиректор организации передал через посредников должностному лицу исполнительного органа госвласти региона взятку в размере свыше 1 млн. руб.





Взятка предполагала содействия в победе организации в аукционе и последующем заключении с контракта на поставку медицинского оборудования.





Должностное лицо отказалось от взятки и сообщило об этом в правоохранительные органы.





В результате суд признал организацию виновной и назначил штраф в размере 10 млн. руб. Судебный акт не вступил в законную силу.





В настоящее время в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.

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