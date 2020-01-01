Молодежь «Азота» определила приоритеты 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялась отчетно-выборная конференция Совета активной молодежи «Лига лидеров», на которой были подведены итоги деятельности за 2021 год и определены задачи на будущее.

Приветствуя участников конференции, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Андрей Семенюк сказал:

— Приятно видеть, что Совет молодежи, несмотря на сложный период в связи с эпидемиологической обстановкой, продолжает свою работу. В течение всего года молодежь «Азота» проявляла свою активную жизненную позицию, громко заявляла о себе как в производственной сфере, так и во внерабочее время. Поддерживала старшее поколение — ветеранов завода, участвовала в городских и краевых мероприятиях. Как показало время, молодые азотчики продолжают держать марку, достойно представлять предприятие.

На конференции молодежные лидеры рассказали о направлениях работы и о ярких событиях 2021 года. Для сотрудников «Азота» регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства, тренинги, нацеленные на раскрытие лидерского потенциала. Ко Дню молодежи портреты девяти активистов были занесены на Доску почета молодежи. В 2021 году представители совета принимали участие в городских мероприятиях, таких как экологический квест «Чистые игры», посадка деревьев в честь 90-летия города Березники и других.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

«Лига лидеров» работает по нескольким направлениям: гражданско-патриотическое, информационное, культурно-досуговое, научно-производственное, спортивно-туристическое. Молодежь активно взаимодействует с ветеранами предприятия: проводит с ними совместные спортивные и интеллектуальные игры, оказывает адресную помощь пожилым людям, активно участвует в общественных мероприятиях, городских и краевых акциях.

Во время конференции молодежь общалась с руководством предприятия в формате открытого диалога. На вопросы ответили Андрей Семенюк, директор филиала «Азот», и Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» по персоналу. Обсудили особенности ипотечной программы, благоустройства территории завода, вопросы по организации питания и др. В рамках конференции был утвержден обновленный состав лидеров молодежных трудовых коллективов каждого подразделения и кураторы по направлениям.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи «Лига лидеров», главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Следующий год юбилейный и для завода, и для города. Планируем в 2022 году активно участвовать в мероприятиях, разрабатывать новые интересные форматы взаимодействия с обновленным составом активистов. Одним из ключевых направлений останется волонтерство: помощь заводскому Совету ветеранов, пожилым и маломобильным людям.

На отчетно-выборной конференции выбраны лидеры молодежных трудовых коллективов и награждены благодарственными письмами и подарками активные и творческие работники «Азота».

По сообщению пресс-службы

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