Елена Синица В Прикамье поступило 71,4 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» С начала массовой вакцинации в регион поступило более 1,4 млн комплектов вакцины от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

«Спутник Лайт»

Константин Долгановский

В Пермский край поступило 71,4 тыс. доз препарата «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отметим, что этот препарат предназначен для ревакцинации и для вакцинации тех, кто переболел COVID-19 в последние полгода.





Сейчас партия вакцины будет распределена между медорганизациями региона.





С начала массовой вакцинации в регион доставлено более 1,4 млн комплектов вакцины от коронавируса. Сейчас в крае насчитывается порядка 1,169 млн вакцинированных жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 826,8 тыс. человек.

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