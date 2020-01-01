МЧС предупредило жителей Прикамья о сильном гололёде днём 2 декабря
Особенно осторожными нужно быть водителям и пешеходам на севере региона
В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий днём 2 декабря. По данным ЦГМС, в Прикамье ожидаются отложения мокрого снега и гололёд, на севере - сильные.
В связи с этим пешеходам рекомендуется передвигаться не торопясь, а пожилым людям обязательно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Водителям также рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным автомобилистам необходимо и вовсе воздержаться от поездок за рулём.
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