На АО «ПЗСП» стартовал проект по повышению эффективности производства «Мы — Вместе» Поделиться Поделиться Твитнуть

Цель проекта «Мы — Вместе» — вовлечение всех работников в инновационную деятельность ПЗСП, в соблюдение принципов бережливого производства, при этом улучшаются условия труда и отдыха работников, стимулируется их добросовестный труд и производственная инициатива.

С сотрудниками, которые готовы принимать участие в проекте «Мы — Вместе», заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору. В случае добросовестного исполнения его условий работник получает дополнительноевознаграждение к заработной плате. Сегодня на ПЗСП заключено уже 327 таких соглашений.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— Соблюдение принципов бережливого производства, постоянного повышения эффективности труда — требование времени. Сегодня это главные составляющие конкурентоспособности предприятий на любом рынке. В особенности — на рынке строительства и производства стройматериалов, который очень динамичен и связан со множеством смежных отраслей. В процесс повышения производительности труда должны быть вовлечены все без исключения работники, и мы неуклонно движемся к этой цели. В этом и есть главный смысл проекта «Мы — Вместе».

Также АО «ПЗСП» вводит комплекс мер для увеличения уровня благополучия своих сотрудников, среди которых:

Собственный медпункт на территории предприятия. При необходимости проведения дорогостоящего обследования, операции, лечения работникам оказывается адресная финансовая помощь.

Поддержка спорта. На территории предприятия в распоряжении сотрудников действуют тренажёрный зал, бильярдные и теннисные столы, дартс. Регулярно под эгидой АО «ПЗСП» проводятся спартакиады и турслеты. Работникам ПЗСП предоставляется скидка в размере 50% на абонемент в бассейн «Рекорд».

Льготы и бонусы. Для сотрудников предприятия действует дисконтная карта «Клуб ПЗСП». По карте можно получить скидки на приобретение материалов и квартир от компании, а также воспользоваться специальными предложениями от партнёров ПЗСП при покупке ряда товаров и услуг.

Финансовая поддержка. Установлены различные виды материальной помощи, предоставление дополнительных дней отдыха, производится компенсация процентов по ипотеке. Для поддержания материальной удовлетворённости работников на ПЗСП ведётся мониторинг среднерыночной зарплаты в отрасли и проходит её индексация.

Ольга Казанцева, сотрудник лаборатории:

— Я чувствую, что предприятие ведёт продуманную социальную политику. Повышается зарплата, вводятся дополнительные вознаграждения для тех, кто добросовестно и инициативно работает. Да и дополнительные меры поддержки важны для каждого, особенно в наше время. Я знаю, что завод поддержит своих работниковв трудной ситуации, и это даёт чувство уверенности в завтрашнем дне.

Анна Завьялова, сотрудник Строительно-монтажного управления:

— Вопросы здоровья сегодня актуальны как никогда. Видно, что руководство ПЗСП это хорошо понимает. Среди мер дополнительной поддержки работников значительную часть составляют именно те, что связаны с возможностями лечения и профилактики сотрудников. Это очень правильно, ведь здоровье работника ценно не только для него и членов его семьи, но и для самого предприятия.

Работа на АО «ПЗСП» — это стабильность, возможности для профессионального роста и социальная защита. Войти в состав дружной команды ПЗСП каждый может уже сейчас. С открытыми вакансиями можно ознакомиться на сайте https://pzsp.ru/about/vacancy/

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