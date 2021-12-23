Приглашаем вас на долгожданное событие: ЖК SMART City открывает свои двери гостям Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

В 2021 году цены на новостройки росли стремительно: повышение ключевой ставки и ожидание еще более высокой инфляции и изменение на рынках стимулирует покупателей инвестировать в недвижимость как в надежный от обесценивания денег актив, особенно в преддверии Нового года. И это правильно, ведь по словам аналитиков рынка недвижимости в 2022 году цена на недвижимость продолжит расти.

Выбор квартиры для проживания — важный момент, и покупать ее по планировке не всем комфортно. Важно, чтобы такие серьезные решения как покупка квартиры принимались вами уверенно и спокойно, в связи с чем 11 декабря компания PAN City Group1 проведет ПРЕМЬЕРНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТОЙ СТРОЙКИ в жилом комплексе SMART City2.

Мы покажем вам все планировочные решения свободных квартир, и вы своими глазами оцените качество и темпы строительства, выберете идеальную для себя планировку и распланируете функционал каждой комнаты в ней, а также сможете задать все технические вопросы по конструктиву, ходу строительства и используемым материалам.

Специалисты отдела продаж компании PAN City Group смогут забронировать для вас понравившуюся квартиру, дать предварительную оценку и взять на реализацию имеющееся вторичное жилье, подобрать максимально выгодный для вас банковский продукт или рассчитать график рассрочки.

Успевайте выбрать для себя и своей семьи подходящий вариант: наличие планировочных решений на нужном этаже тает с каждым днем. Дом сдаётся уже в 3 кв. 2022 г.: строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет уже 72%.

Будем рады видеть вас в субботу, 11 декабря с 11 до 14 часов на ул. Стахановская, 52а. На площадку допускаются клиенты старше 14 лет. Экскурсия проводится только по предварительной записи по телефону ‎207-17-07 или на сайте https://morion-smartcity.ru/.Заявки принимаются до 18-00, 10 декабря 2021 г.

Рекомендация застройщика: купив квартиру в ЖК SMART City до 23.12.2021 г. вы сэкономите до 178 000 рублей3. Уверены, вас не оставит равнодушными максимальный комфорт нового высокотехнологичного жилья. В SMART City будет просторный и полностью закрытый от улицы двор с современной детской площадкой, ландшафтным дизайном с активным рельефом, выполненный разными фактурными материалами — идеальное место для прогулок и отдыха.

1ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3Скидка в размере 3% предоставляется на квартиры в строящемся ЖК «SMART City» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а. В акции участвуют двухкомнатные квартиры площадью 54,7; 55,2; 56,6; 57,2; 58,8 кв.м. и трёхкомнатные квартиры площадью 73,1 кв.м, 73,8 кв.м. Скидка в размере 3% предоставляется при условии подписания ДДУ в срок до 23.12.2021 г. включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ. Максимальная сумма скидки составляет 178 072 руб. для квартир № 257, 266, 275.

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