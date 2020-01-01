Олеся Максименко Спрос на удалённых сотрудников в Прикамье вырос в 4,1 раза Дистанционный формат работы чаще всего предлагают IT-специалистам Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: социологическое агентство «Supervisor»

По данным исследования онлайн-платформы hh.ru, в ноябре текущего года спрос на удалённых сотрудников в Пермском крае вырос в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, если в ноябре 2020 года было размещено 300 вакансий, предусматривающих дистанционный формат работы, то в этом году — уже 1280. По этому показателю Прикамье занимает 16-е место по стране.

В целом по России рост спроса на удалёнщиков также вырос в четыре раза. При этом чаще всего взять на дистанционку готовы IT-специалистов, административный персонал, продажников, маркетологов, PR-специалистов и консультантов.

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