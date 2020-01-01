ПАО НПО «Искра» выступит генподрядчиком по реализации крупнейшего энергосервисного договора Заказчиком данного договора выступает ООО «ГПБ-Энергоэффект» в рамках заключенного соглашения с дочерним обществом ПАО «Газпром» − ООО «Газпром трансгаз Югорск» Поделиться Поделиться Твитнуть

НПО «Искра»

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Искра» (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос») выполняет крупный договор по замене 109 сменных проточных частей (СПЧ) для центробежных газовых компрессоров из состава газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Заказчик — ООО «ГПБ-Энергоэффект», обеспечивает финансирование проекта за счёт собственных средств в рамках исполнения обязательств по энергосервисному договору с ООО «Газпром трансгаз Югорск». Подписание договора на выполнение работ по замене сменных проточных частей состоялось 16 ноября во время рабочей встречи генерального директора ПАО НПО «Искра» Сергея Юрасова и исполнительного директора ООО «ГПБ-Энергоэффект» Сергея Лиховских.

«Целью замены сменных проточных частей компрессоров НЦ-16/76 на СПЧ разработки ПАО НПО «Искра» является модернизация существующего парка компрессоров газоперекачивающих агрегатов и повышение эффективности их работы для транспортировки природного газа», — отметил генеральный директор ПАО НПО «Искра» Сергей Юрасов.

Соглашение о взаимодействии по реализации энергосервисных проектов по замене сменных проточных частей с ООО «ГПБ-Энергоэффект» на объекты ПАО «Газпром» было достигнуто в августе в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Церемония подписания прошла в торжественной обстановке в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова.

По условиям договора ПАО НПО «Искра» произведет замену устаревших сменных проточных частей производства Сумского НПО им. Фрунзе на центробежных газовых компрессорах НЦ-16/76 из состава газоперекачивающих агрегатов ГПA-Ц-16 на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск".

ПАО НПО «Искра» − российский производитель продукции для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающих агрегатов, центробежных компрессоров, газотурбинных электростанций и компрессорных установок для нефтегазовой промышленности, а также производитель ракетно-космической техники. Предприятие основано 26 декабря 1955 года для разработки и создания образцов ракетной техники, сейчас является публичным акционерным обществом «Научно-производственным объединением «Искра». Организация участвует во всех важнейших отечественных и мировых энергетических проектах: в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода и газопровода «Сила Сибири», в газовом проекте «Роспан», освоении Уренгойского, Ен-Яхинского и Южно-Русского месторождений.

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