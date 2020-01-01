Пермские остановки могут начать делать из антивандальных материалов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел межведомственное совещание по вопросам содержания остановочных комплексов. О результатах рабочей встречи сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Среди ключевых тем совещания — борьба с несанкционированными граффити на фасадах домов и остановочных комплексах.

Дмитрий Махонин отметил, что уличный рисунок давно превратился в самостоятельный вид искусства. Впрочем, далеко не всегда рисунки на стенах являются художественными. Как правило, граффити в наших городах представляют собой надписи и рекламу наркотических веществ. «Необходимо принимать комплексные меры, чтобы минимизировать появление рисунков на социальных объектах, новых фасадах домов и остановках», — обозначил губернатор.

Как стало известно в ходе совещания, из 1183 остановок в краевой столице около 800 имеют стационарные павильоны — навесы. С июля этого года полномочия по контролю их содержания, ремонта и уборки переданы на уровень районных администраций.

По данным Управления МВД России по Перми за последний месяц по фактам несанкционированного нанесения рисунков и изображений правоохранительными органами зарегистрировано 44 заявления, из них восемь выявлено сотрудниками полиции, пять сообщений поступило от управляющих компаний, 31 — от граждан и представителей объединений правоохранительной направленности.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил администрации Перми проработать вопрос использования антивандальных материалов при обустройстве или реконструкции остановок, а также провести аудит на предмет наличия освещения вблизи павильонов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.