Вакцинированные пермяки получат скидки в театр, бассейн и фитнес-зал Минздрав Прикамья объявил акцию для жителей трёх территорий, сделавших прививки от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 декабря минздрав края совместно с Театром-Театром и спорткомплексом «Олимпия» запустили акцию для прошедших вакцинацию от коронавируса жителей Перми, Пермского муниципального района и Краснокамского городского округа. Организаторы заявляют, что 50 тыс. человек получат промокоды, дающие скидку на приобретение билетов в театр и на посещение бассейна с фитнес-залом.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, участники акции из трёх территорий будут получать единоразовую скидку в размере 500 руб. на покупку билетов в Театр-Театр (до 15 декабря этого года включительно) и на разовое посещение спорткомплекса «Олимпия» (до 15 января 2022 года включительно).

Промокоды и в театр, и в спорткомплекс будут выдаваться пермякам после введения второго компонента вакцины в медорганизациях и в мобильных пунктах вакцинации.

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