«Уралхим» и «Уралкалий» готовы зафиксировать цены на удобрения до конца 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралхим» и «Уралкалий» готовы зафиксировать цены на удобрения до конца 2022 года, заявил основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин в комментарии РИА «Новости».

«Правительство вместе с производителями удобрений провели несколько важных совещаний, было принято решение о заморозке цен. Производители удобрений подписали и взяли на себя обязательство обеспечить сельхозпроизводителей необходимым количеством удобрений по ценам, которые значительно ниже высоких цен, сложившихся сегодня на внешних рынках», — сказал Мазепин журналистам.

«Я так думаю, что сегодня они зафиксированы до конца мая. Но правительство сделало нам намёк, что они бы хотели, чтобы цены были зафиксированы до конца года. Мы понимаем этот намёк, но вернёмся в конце мая. Мы как компании — я за свои компании отвечаю — готовы зафиксировать цены до конца 2022 года», — добавил предприниматель.

Он утвердительно ответил на вопрос, будут ли цены зафиксированы на уровне лета 2021 года.

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