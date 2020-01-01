Олеся Максименко Предприятие в Осе нарушило законодательство об охране окружающей среды Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе прокуроской проверки было установлено, что ООО «Осинский машиностроительный завод» не разработало и не представила в уполномоченные структуры информацию о том, что общество относится к категории негативного воздействия на окружающую среду.

По итогам проверки гендиректору общества было внесено представление, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры

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