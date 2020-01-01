Елена Бардукова Две школы Перми построят на год раньше Новые корпуса гимназии №33 и школы дизайна «Точка» планируется сдать в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов Перми приняла решение перенести срок строительства новых корпусов гимназии №33 и школы дизайна «Точка» с 2024 на 2023 год.

С инициативой изменить срок капитальных вложений и объём бюджетных инвестиций перед представителями администрации краевой столицы и Пермской городской думы выступила глава департамента образования Перми Анна Деменева.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник обратила внимание, что строительство нового корпуса школы «Точка» обойдётся городу в два раза дороже, чем возведение корпуса гимназии, и поинтересовалась, с чем связана такая разница в расчётах. По словам Анны Деменевой, корпуса, в соответствии с земельными участками будут иметь разную проектную мощность.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что, несмотря на перенос сроков строительства, при расчёте сметной стоимости инвестпроекта применены индексы 2024 года, а стройка начнется в 2023 году, и акцентировал внимание на принятии обоснованной стоимости строительства и перерасчёте индексов.

Начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова заверила, что сумма будет скорректирована, как и индексы — исходя из объёмов и сроков строительства.

Комментируя перенос сроков реализации проектов, депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе отметил: «Город научился строить и администрировать такие объекты. Поэтому надеемся, что и с этими проектами всё будет по графику».

Тем не менее, вопрос об изменении бюджетных ассигнований остаётся открытым. Комиссия рассмотрит его на следующем заседании, после корректировки расчётов стоимости инвестпроектов.

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