Олеся Максименко «Горнолыжный экспресс» в Прикамье начнёт курсировать 4 декабря Электропоезд будет ходить по выходным и праздничным дням Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 4 декабря возобновляется движение экспресса до горнолыжного центра «Губаха» по маршруту Пермь I — Углеуральская — Пермь II, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Движение электропоезда будет организовано по выходным и праздничным дням. Со станции Пермь I «Горнолыжный экспресс» будет отправляться в 07:06. Остановки предусмотрены на станциях Мотовилиха, Молодёжная и Лёвшино.

От станции Углеуральской до горнолыжного центра «Губаха» добраться можно будет на автобусе, расписание которого привязано к прибытию экспресса. Общее время в пути составит 3 часа 20 минут.

Возвращаться на станцию Пермь II электропоезд будет в 21:33.

Полный билет, включающий проезд на электричке и автобусе в направлении туда и обратно, обойдётся в 770 руб. Для студентов и детей в возрасте от пяти до семи лет стоимость составит 680 и 320 руб. соответственно. За перевозку спортинвентаря плата не взимается. Продажа билетов начинается за 10 суток до отправления экспресса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.