Елена Синица За ноябрь от коронавируса вылечились 18,7 тыс. жителей края Общее число выздоровевших в Прикамье превысило 120 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За ноябрь врачи краевых медучреждений вылечили от коронавируса ещё 18 766 пациентов. В частности, за прошедшие сутки выздоровело 677 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

По данным на утро 1 декабря, общее число выздоровевших от COVID-19 жителей региона составило 120 653 человек. Всего за период диагностики коронавирус подтвердился у 141 465 жителей региона.





Сейчас в краевых стационарах развёрнуто 3,8 тыс. коек. Медпомощь в условиях стационаров получают 2883 пациента. При этом из них 2321 с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.





В тяжёлом состоянии находятся 316 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 130 из них.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.