Возобновляет работу пункт продажи билетов на междугородние автобусы в посёлке Павловском Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина завтра, 2 декабря, возобновит работу кассовый пункт по продаже билетов на междугородние автобусные маршруты в посёлке Павловском Очёрского городского округа. Он будет работать там же, где и ранее, — в здании бывшей автостанции на ул. Октябрьской, сообщают в краевом минтрансе.

«Дал поручение открыть пункт в кратчайшие сроки. По этому вопросу мне поступало много жалоб в социальных сетях. Здание автостанции сейчас передают на баланс округа, но люди не должны дожидаться оформления бумаг. Зимы у нас суровые, и оставить людей без места ожидания автобусов недопустимо», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Кассовый пункт в Павловском пользуется спросом у жителей посёлка круглогодично, сообщают в минтрансе. Но в конце августа автостанцию в этом населённом пункте закрыли из-за нерентабельности. Билеты на транзитные рейсы, проходящие через посёлок, жители могли купить только в кассах в Очёре или на сайте и в приложении «Автовокзалы Прикамья».

В ведомстве пояснили, что оборудование транспортно-пересадочных пунктов в муниципалитетах относится к полномочиям местных властей. Именно поэтому в настоящее время идёт работа по передаче здания Павловской автостанции и земельного участка под ней в собственность Очёрского городского округа. Акты приёма-передачи имущества администрация муниципалитета уже получила, они будут подписаны в ближайшее время. Сейчас также решается вопрос с отоплением в здании закрытой ранее автостанции, функционированием туалетов и организацией работы зала ожидания для пассажиров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.