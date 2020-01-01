Промышленные предприятия Прикамья за год нарастили объём экспорта почти на 60% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По итогам трёх кварталов 2021 года предприятия Прикамья нарастили объём экспорта по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 59,4%. Отметим, что объём товарооборота региона за девять месяцев прошлого года составил $ 3,3 млрд, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

За период с января по сентябрь текущего года доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 67,5% от совокупного объёма экспорта, или $3,6 млрд. Это на 45% больше показателя за предыдущий год.

По результатам работы за три квартала текущего года регион сохранил 14-е место в рейтинге субъектов РФ по объёму экспорта, второе место среди субъектов Приволжского федерального округа, а также первое место по доле несырьевого неэнергетического экспорта в Приволжье.

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