Елена Синица Повышение пенсий, борьба с финансовыми пирамидами, обязательная проверка sim-карт Какие законодательные нововведения вступают в силу в декабре Поделиться Поделиться Твитнуть

В декабре в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. Наиболее значимые из них касаются борьбы с финансовыми пирамидами, продажи немаркированной продукции, кредитных договоров.

Индексация пенсий

Автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров.

На прибавку вправе рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Повышение выплат положено также гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 руб.

На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Борьба с финансовыми пирамидами

С 1 декабря вводится досудебная блокирование веб-сайтов, которые рекламируют денежные пирамиды и вводят пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имён, дизайна или содержания с реальными финансовыми организациями.

«Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 декабря вступил в силу и закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам.

Он предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно.

В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг. Остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.

Закон «О связи»

Владельцами либо иными обладателями линий связи, которые пересекают госграницу страны, с 1 декабря могут быть лишь российские юрлица.

Также российские операторы связи с 1 декабря должны будут проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) внесение сведений о пользователях корпоративных sim-карт, сообщают РИА «Новости».

Операторы связи будут обязаны проверять наличие сведений о пользователях корпоративных «симок» до начала оказания услуг связи. Если эти данные будут отсутствовать или будут недостоверными, компании должны будут отказать таким абонентам в предоставлении услуг связи.

Немаркированная продукция

Также с начала декабря водится административная ответственность за несоблюдение правил об обязательной маркировке продуктов, а также фармацевтических средств. При всём этом за создание, приобретение, хранение, транспортировку с целью сбыта либо сбыт продуктов с внедрением заранее поддельных средств идентификации предполагается уголовное наказание — до трёх лет лишения свободы.

Так, с 1 декабря производители минералки должны наносить на воду средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки.

Также стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.

Это третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России средства идентификации наносятся на мороженое и сыры, а с 1 сентября — на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.

Авиасообщение

Россия со среды возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Кроме того, Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном.

А также, операторы связи должны инспектировать в Единой системе идентификации и аутентификации данные о корпоративных абонентах, которую заносят туда организации и ИП.

Дактилоскопия для мигрантов

Все иностранцы, которые въезжают в РФ на срок свыше 90 календарных дней, должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Также нужно подтвердить отсутствие наркотической зависимости.

Эти процедуры должны быть пройдены в течение 90 дней со дня въезда в РФ, а для иностранцев, приезжающих в Россию работать, — в течение 30 дней.

Закон вступает в силу с 29 декабря.

Отмена условия о наличии неснижаемого остатка

Банки не смогут включать в кредитный договор условия, которые обязывают заёмщика иметь на счёте неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Кроме того, жители смогут отказаться от допуслуг (к примеру, юридического сопровождения либо консультаций), навязанных при заключении договора кредита либо займа, в течение двух недель.

«Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», — считает Вячеслав Володин.

Такое изменение начнёт действовать с 30 декабря.

«Галочки» в кредитных договорах

Кредитор больше не сможет проставлять за заёмщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования. Предполагается, что это нововведение защитит людей, которые обращаются в финорганизации за кредитом, от навязывания дополнительных услуг.

Закон также вступит в силу с 30 декабря.

Сертификация

Для проведения работ по обязательной сертификации будут привлекать экспертов-аудиторов.

Отмечается, что эксперты-аудиторы должны обладать знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определённой области и входить в специальный реестр. Они должны быть независимы от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей.

Такое нововведение начнёт действовать с 23 декабря.

Охрана водных объектов

Использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых будет осуществляться без их предоставления в пользование. Исключение — болота, расположенные в границах водно-болотных угодий.

Законом определяются требования к охране болот от загрязнения и засорения. Например, запрещается засорять болота пестицидами.

Новые требования вступят в силу с 9 декабря.

Регистрация актов гражданского состояния

С 30 декабря разрешается регистрация актов гражданского состояния в любых ЗАГСах.

Порядок заключения брака в торжественной обстановке будет определяться субъектами РФ, а заявление о расторжении брака вправе сделать иное лицо по нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.