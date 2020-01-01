Уволен руководитель краевого управления Государственной противопожарной службы Роман Пьянков Исполнять обязанности начальника УГПС будет Роман Андреев Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Пьянков / фото: ok.ru

В пятницу, 26 ноября, с начальником ГКУ Пермского края «Управление государственной противопожарной службы» Романом Пьянковым был расторгнут трудовой договор по основаниям п.2 ч.1 ст. 278 Трудового кодекса РФ, сообщили в пресс-службе минтербеза региона.

Как уточнили в ведомстве, решение об увольнении принято «в связи с несостоятельностью работника в полной мере обоснованно и разумно действовать в интересах Государственной противопожарной службы Пермского края».

Телеграм-канал «Лбов» выяснил, что губернатор Дмитрий Махонин получил от пожарных жалобы на низкий уровень оплаты труда и поручил министерству территориальной безопасности проверить деятельность Романа Пьянкова. По итогам проверки руководство министерства приняло решение об увольнении чиновника.

Исполняющим обязанности начальника УГПС назначен заместитель Пьянкова Роман Андреев.

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