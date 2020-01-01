Мария Сыропятова Приговор бывшему главе краевого управления капстроительства огласят 14 декабря Дмитрий Левинский обвиняется в злоупотреблении полномочиями Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страничка Дмитрия Левинского vk.com

На 14 декабря в Ленинском райсуде Перми назначено заседание по делу экс-главы УКС Пермского края Дмитрия Левинского, на котором, как ожидается, судья приступит к оглашению приговора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Левинский обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении работ по берегоукреплению Воткинского водохранилища в 2017 году. Строители не уложились в отведённый срок. Тем не менее глава УКСа подписал акты о приёмке работ. Прокуратура требует назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, что Дмитрию Левинскому уже вынесен обвинительный приговор за незаконный снос гаражей на Разгуляе. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на два года и четыре месяца условно.

Недавно Ленинский районный суд начал рассматривать ещё одно дело против Дмитрия Левинского. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми.

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