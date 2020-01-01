Елена Синица Определён подрядчик для строительства ледового городка на эспланаде в Перми Работы выполнят за 10 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги конкурса по обеспечению функционирования новогоднего комплекса на эспланаде в Перми. Контракт заключат с ИП Алексеем Тютневым. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Напомним, Тютнев также является гендиректором, председателем фонда скульпторов России «Единение».

Строительство ледового комплекса стартует в начале декабря, а завершится к 24-му числу, когда городок должен начать работу. Устройство ледовых объектов должно обеспечить безопасное и качественное обслуживание посетителей новогоднего комплекса в период с 25 декабря 2021 года по 13 февраля 2022 года.





Согласно конкурсной документации, в ледовый комплекс «Новогодье», разработанный в советской тематике, должны войти ледовое ограждение ели «Мальчики-зайчики и девочки-снежинки», смотровые площадки «Дед Мороз и Снегурочка», «Фейерверк», «Куранты», ледовый лабиринт «Оливье», композиции для фотографирования «Селёдка под шубой», «Трон для Деда Мороза».





Подрядчику предстоит построить ледовый городок со скульптурами, а также обслуживать его до конца зимы. Работы выполнят за 10 млн руб. — это первоначальная (максимальная) цена контракта.





Алексей Тютнев более 20 лет работает в сфере культуры, имеет большой опыт организационной деятельности. Неоднократно награждался почётными грамотами, дипломами, благодарственными письмами руководителей органов местного самоуправления и общественных организаций за реализацию различных проектов в сфере культуры. Лауреат премии города Перми в сфере культуры и искусства имени И. С. Борисова 2012 года. Автор и идейный вдохновитель Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».



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