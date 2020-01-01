Олеся Максименко В Пермский край прибыло более 15 тыс. доз вакцины от COVID-19 В регион поступили «ЭпиВакКорона» и «Гам-КОВИД-Вак» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский край поступила крупная партия вакцины от коронавируса: 10,4 тыс. комплектов «ЭпиВакКороны» и 4,8 тыс. доз «Гам-КОВИД-Вака» («Спутник V»).

В ближайшее время партию распределят между медучреждениями региона, принимающими участие в прививочной кампании, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В целом в Прикамье поступило свыше 1,41 млн комплектов вакцин от коронавируса. Полностью завершили иммунизацию 807,4 тыс. жителей региона.

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