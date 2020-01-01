Пермская ЦБК за пятилетку сумела снизить выбросы углерода в атмосферу почти на треть Это стало возможным благодаря внедрению принципов цикличной экономики Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПЦБК

Сегодня отрасль переработки макулатуры является одним из флагманов «зелёной» экономики страны. Предприятия стремятся использовать материалы и ресурсы настолько долго, насколько это возможно, тем самым существенно сокращая негативное воздействие на окружающую среду.

Одни из лидеров в этом направлении является группа предприятий «ПЦБК», которая на протяжении нескольких лет во все свои инвестпроекты закладывает экологическую составляющую. Так, модернизация и цифровизация производства позволили ПЦБК снизить потребление электроэнергии на тонну продукции на 35%. Благодаря цикличному водопотреблению внутри цехов, его объём сократился практически вдвое — на 46%. Кроме того, очищается и возвращается в гидросферу 88% используемой на производстве воды.

Значительно снижает нагрузку на экологию и использование в качестве сырья макулатуры. В настоящее время ГП «ПЦБК» входит в пятёрку крупнейших переработчиков бумажных отходов в РФ, при этом сырьё на производство — макулатура марки МС-5Б — поставляется из разных регионов России.

Объёмы переработки отходов бумаги и картона возросли на предприятии до 300 тыс. т в год — ежегодно от вырубки сохраняются около 6 млн деревьев. Также переработка макулатуры сопровождается меньшим количеством вредных выбросов и сбросов по сравнению с производством из первичного древесного сырья, что позволило предприятию за последние пять лет уменьшить выбросы углерода в атмосферный воздух на 32%.

Отметим, по данным ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», в которую входит и ПЦБК, ежегодно в России производится в среднем 8 млн т бумажных отходов, из которых для переработки пригодно только 7,2 млн т. На сегодня 61% (4,2 млн т) из этой массы собирают, а остальные 39% подлежат захоронению. В общей сложности в России имеется 13 марок макулатуры, объемы рынка сбора и переработки растут, но одна марка макулатуры МС-5Б (отходы гофроупаковки) в последние годы достигла фантастических показателей сбора — 90%.

Осенью этого года федеральное правительство утвердило 42 стратегические инициативы, в числе которых «Экономика замкнутого цикла». В стране намерены развивать производства, где используется вторсырьё. До 2030 года из бюджета РФ планируется направить 376 млрд руб. на снижение негативного воздействия человека на окружающую среду.

Александр Бойченко, председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края:

— Принятие стратегического документа на федеральном уровне по развитию экономики замкнутого цикла говорит о том, что в России создаётся комплексная система вовлечения в оборот вторсырья. Идёт последовательное ограничение обращения товаров и упаковки, не отвечающих признакам экологичности. Наша страна может только на экосборе собрать больше 100 млрд руб. в год. Этих денег достаточно для того, чтобы простимулировать вторичную переработку упаковки. Так получится снизить давление на мусорные полигоны на 45% к 2023 году и на 88% — к 2030-му.

Напомним, группа предприятий «ПЦБК» — одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. На сегодняшний день ГП «ПЦБК» входит в топ-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. ГП «ПЦБК» является одним из крупных налогоплательщиков во все уровни бюджета. Планируется, что в 2021 году объём уплаченных налогов составит 3,1 млрд руб. В планах группы погасить оборотные и инвестиционные кредиты на сумму 1,4 млрд руб. ПЦБК предполагает увеличить объём выручки в текущем году до 19,6 млрд руб.

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