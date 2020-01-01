Елена Синица Жителя Перми осудили за продажу контрафактной алкогольной и табачной продукции У него изъяли продукцию на сумму более 9,5 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Кировский районный суд Перми вынес приговор пермяку, обвиняемому в реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Поясняется, что с марта по декабрь 2020 года пермяк приобретал контрафактный алкоголь и табачные изделия известных торговых марок, изготовленные кустарным способом. Затем делал собственную надбавку к цене и продавал под видом легальной заводской продукции. У него была изъята продукция на общую сумму свыше 9,5 млн руб.





Потерпевшими по делу признали известные заводы по изготовлению алкогольной и табачной продукции.





Подсудимый вину признал в полном объёме. Он частично возместил юрлицам причинённый ущерб. В период следствия пояснял, что ему «просто хотелось подзаработать».





Суд назначил пермяку штраф в размере 1,1 млн руб., а также взыскал с осуждённого в пользу потерпевших в общей сложности свыше 1 млн руб.

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