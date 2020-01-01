Елена Синица
Сбербанк выдаст бюджету Перми кредит на 840 млн рублей
Кредит понадобился из-за роста расходов капитального характера
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ПАО Сбербанк предоставит бюджету Перми кредит для покрытия дефицита городской казны. Общая сумма кредитных средств составляет 840 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Как рассказали изданию в пресс-службе горадминистрации, необходимость в кредите возникла из-за роста расходов капитального характера. В частности, на финансирование мероприятий по благоустройству города к 300-летнему юбилею.
При этом в ведомстве отметили, что данная сумма кредитных средств значительно меньше, чем планировалось привлечь в 2021 году.
«Максимальная процентная ставка за пользование кредитом — ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1% годовых, предельный срок пользования кредитом — 365 дней с правом досрочного погашения, — прокомментировали изданию в пресс-службе. — При использовании кредитных средств в течение года расходы на уплату процентов не должны превысить 35,7 млн руб. за год по каждому из двух лотов».
В 2022 году также планируется обратиться за кредитом в коммерческие банки, но объём средств пока не определён.
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