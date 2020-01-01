Елена Синица Сбербанк выдаст бюджету Перми кредит на 840 млн рублей Кредит понадобился из-за роста расходов капитального характера Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО Сбербанк предоставит бюджету Перми кредит для покрытия дефицита городской казны. Общая сумма кредитных средств составляет 840 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как рассказали изданию в пресс-службе горадминистрации, необходимость в кредите возникла из-за роста расходов капитального характера. В частности, на финансирование мероприятий по благоустройству города к 300-летнему юбилею.





При этом в ведомстве отметили, что данная сумма кредитных средств значительно меньше, чем планировалось привлечь в 2021 году.





«Максимальная процентная ставка за пользование кредитом — ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1% годовых, предельный срок пользования кредитом — 365 дней с правом досрочного погашения, — прокомментировали изданию в пресс-службе. — При использовании кредитных средств в течение года расходы на уплату процентов не должны превысить 35,7 млн руб. за год по каждому из двух лотов».





В 2022 году также планируется обратиться за кредитом в коммерческие банки, но объём средств пока не определён.

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